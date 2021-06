Jóvenes les preocupa que usen oficiales de la reserva activa

Las personas que han pintado los diferentes murales en la ciudad de Cúcuta dentro del marco de la protesta social que se ha desarrollado en el paro nacional, han expresado su sorpresa por una nueva jornada en donde se borró esta expresión artística.



La mayor preocupación que expresaron los jóvenes es que fueron utilizadas fuerzas del Estado para realizar este proceso, y que no debería hacerse este proceso.



Jonathan Carrillo quien es activista en la ciudad de Cúcuta y uno de los promotores de estos murales, le dijo a Caracol Radio que a pesar de la iniciativa de varios sectores para borrar estas expresiones nuevamente se hará una restauración.



“Aquí ha pasado un hecho muy lamentable porque ya el mural ha sido borrado tres veces, la primera vez fue por miembros de un partido político, después por otros particulares y esta tercera vez ya son reservistas , y estamos viendo que los hechos políticos que se realizan ya no los hace el centro Democrático sino personas activas , me parece muy grave que inmiscuyan a estos jóvenes reservista en hechos políticos y que nada tiene que ver con las funciones del Ejército, y así se está violando la libre democracia y expresión”, dijo el vocero.

Lea además: Estudiantes piden evitar elección de representante de directivas académicas



Se ha coordinado una nueva jornada en donde volverán los jóvenes a pintar, y expresar sin conformismo con el Gobierno Nacional en estos puentes de la ciudad de Cúcuta.