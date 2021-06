Estudiantes piden evitar elección de representante de directivas académicas

Los estudiantes en la ciudad de Cúcuta qué pertenecen a Universidad Francisco de Paula Santander emitieron un documento en donde le pidieron al gobernador de Norte de Santander no permitir la elección del encargado del representante de las directivas académicas.



En el documento afirman que no existen las condiciones para la elección de este funcionario y que podría influir en la decisión que se dará el próximo 25 de junio en donde se habla que pudiera darse la escogencia del Nuevo Rector.



César Arias líder estudiantil de esta alma mater, le dijo a Caracol Radio que de igual forma se debe acatar el llamado que ha hecho el Ministerio de Educación en donde no se debe dar esta elección.



“ El 10 de junio de 2021 el representante de las directivas académicas termina su periodo y en este lapso al 17 de junio en una forma rápida y a pupitrazo se elige nuevamente a este miembro del Consejo superior universitario, con unas claras intenciones al interior de la universidad de poder sumar un voto más a la elección del 25 de junio, esto representa un ataque más a la democracia viendo que no hay ni un mes de diferencia ni un proceso de elección amplio para este proceso”, dijo el vocero.

Recordó que existen dos documentos en donde se pide que no se dé una elección del rector el próximo 25 siendo el primero el de departamento administrativo de la función pública que ratificó que el que ganó no puede ser elegible y el segundo es del Ministerio de Educación en donde le pide al Consejo superior haz tener esta elección hasta que el Consejo de Estado no se pronuncia sobre la situación jurídica del candidato.