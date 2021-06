Concejal que denunció falso médico en Polonuevo advierte de amenazas

La concejal de Polonuevo, Karina Domenech, quien denunció a un falso médico en Polonuevo, reveló que recibió amenazas en su contra y fue intimidada en su vivienda por el hermano del falso médico que laboraba en el hospital del municipio.

De acuerdo con la concejal, el hermano mayor del supuesto profesional de la saluld, llegó hasta su vivienda a insultarle y agredirle, cuando la familia tuvo conocimiento que se estaba haciendo la investigación sobre los documentos presentados para ingresar al centro asistencial.

"El hermano mayor llegó a mi casa a pegarme y agredirme y la mamá me mando a amenazas también. Yo soy una persona que no tengo enemigos en mi municipio y en ningún otra parte, así que si me llega a pasar algo es por la familia del presunto médico", aseguró.



En un comunicado de prensa, la Universidad Simón Bolívar confirmó que el joven que se hizo pasar como médico, estuvo vinculado a la institución, pero como estudiante de Medicina y solo cursó hasta tercer semestre, por lo que no registra como titulado de la institución educativa.