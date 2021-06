Directivas de centros asistenciales advierten dificultades en atención UCI

Los efectos en los niveles de contagio de las movilizaciones, concentraciones y la indisciplina social frente a la pandemia se siguen observando en los niveles de ocupación de camas de cuidado intensivo que sigue creciendo.

Las cifras en el departamento en el informe epidemiológico del 20 de junio señalan una ocupación del 90% de las UCI, 490 nuevos casos positivos y un total de 3.333 personas fallecidas con causas relacionadas con el virus.

Tonino Botta gerente del hospital Erasmo Meoz de Cúcuta dijo a Caracol Radio que, “la ciudadanía no acató lo que debió acatarse, sumado a la desbordada asistencia en todas esas movilizaciones que han existido en el último mes y en las diferentes fiestas que han sucedido, como sería catastrófico, tener que llegar a decir no hay cama y si no hay cama, pues lamentablemente no la hay”.

Agregó que, “nosotros todos hicimos el deber, pero la gente no quiso, con mayúscula, no quiso, acatar las directrices que se dieron”.

Lea también: COVID-19 en Colombia: Suben las cifras de fallecidos por Coronavirus

Las autoridades analizaran este lunes en el PMU el avance de las cifras de contagio y buscan incentivar las jornadas de vacunación contra el COVID-19 en todo el departamento.