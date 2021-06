Sacerdote santandereano genera polémica con un sermón contra los maestros

Todo tipo de comentarios, a favor y en contra ha generado el sermón que ofreció un sacerdote colaborador de la Parroquia Nuestra Señora de Monguí en Charalá, Santander.

El religioso se refirió al comportamiento y a las frases de las pancartas que han usado los maestros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) durante las manifestaciones del Paro Nacional como “una vergüenza”.

“Una de las expresiones que sacaron en pancartas “mientras existan maestros de pie, no habrá pueblo de rodillas”, eso qué es, eso es una vergüenza, profesores que se pongan en esas vainas es una vergüenza. Eso es falta de criterios, de pensar, les falta meterse un chip de sabiduría, no sé qué es lo que no entienden”, dijo de manera efusiva el sacerdote.

Además, cuestionó las peticiones de los profesores que exigen mejoras en sus salarios y criticó que en las manifestaciones se esté usando la bandera nacional al revés.

“Y que Fecode se preste también para pagarle a todos esos sin vergüenzas, canallas, para que salgan a decir que necesitamos más plata. Y que sean capaces de poner la bandera al revés, poner los símbolos de juego, eso es lo más delicado, los símbolos patrios son para respetar, pero qué vergüenza, de verdad que sí”, dice en el sermón el acalorado padre.

Sobre estas declaraciones, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) no se ha pronunciado.