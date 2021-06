San Jacinto, Bolívar ahora hace parte del programa “Pueblos que Enamoran”

Para la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo -Icultur- es una gran noticia que motiva para seguir trabajando por el turismo de nuestro departamento. Un departamento que día a día demuestra la diversidad y potencial de sus mágicos lugares.

Recientemente San Jacinto también fue seleccionado a través del Ministerio de Cultura como la primera área de desarrollo Naranja en Bolívar.

La riqueza turística y cultural del municipio de San Jacinto enamoró al Comité de Selección coordinado desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Fondo Nacional de Turismo -Fontur-, que seleccionó solo a 25 pueblos de distintas zonas del país para ser parte de “Pueblos que Enamoran”, teniendo en cuenta la particularidad de cada uno de sus atractivos.

En el primer corte se inscribieron 200 municipios de 24 departamentos para participar de esta gran estrategia que busca promocionar de forma activa el turismo de Colombia. La finalidad es visibilizar y fomentar el desarrollo de los pueblos elegidos para enamorar a los turistas nacionales e internacionales e invitarlos a disfrutar de su folclor, naturaleza, arquitectura, pero sobre todo de su talento y diversidad artesanal y gastronómica, además de sus detalles históricos.

“Sin duda esta noticia nos llena de mucha satisfacción y nos deja también una gran responsabilidad. No podemos parar aquí. Tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento turístico y cultural no solo de San Jacinto sino de todos los municipios que hacen parte de nuestro bello departamento. Me siento orgulloso porque detrás hay un gran equipo que ha hecho esto posible. Desde ICULTUR seguiremos apostándole a cada detalle que nos acerque cada día más a la cima”, manifestó el gobernador de Bolívar Vicente Blel Scaff.

Este es un logro que obtiene el departamento gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Industria y comercio y turismo, la Alcaldía Municipal a través de la oficina de Cultura y Turismo, la Secretaría de planeación de San Jacinto y al apoyo incondicional de la Gobernación de Bolívar a través de ICULTUR.

Según FONTUR, la estrategia tiene como principal objetivo “el fortalecimiento municipal del sector turístico como eje de desarrollo económico sostenible, beneficiando así la promoción, la infraestructura, la competitividad, la empleabilidad, el crecimiento comercial, la diversificación de la economía y la preservación de la cultura y tradiciones locales”.

San Jacinto se ha caracterizado, a lo largo de la historia, por la tradición de los telares, en donde se han tejido miles de sueños y artículos representativos de la región, en la que se mantienen las experiencias de sus ancestros. Asimismo, el sonido de las gaitas han enamorado a quienes visitan el municipio, dejando en alto el nombre de Bolívar.