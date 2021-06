Recomendaciones para tener en cuenta durante temporada de huracanes

La Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (Ogricc), anuncia que desde el 1 de junio se da inicio formal a la temporada de huracanes 2021, que se prevé se extienda hasta el 30 de noviembre. En este lapso se espera un aumento gradual en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones en el Mar Caribe y la zona litoral, de acuerdo con el anuncio previo hecho por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El anuncio del inicio de la jornada ciclónica se soporta a su vez en la información publicada por el Centro Nacional de Huracanes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que estipula el intervalo para la predicción del posible número de depresiones tropicales, tormentas y huracanes, que se podrían experimentar durante el fenómeno de variabilidad intraestacional del clima, bajo una leve influencia del fenómeno de La Niña.

“Esta temporada inició de manera anticipada el pasado 15 de mayo en el océano Atlántico, pero sólo hasta junio comenzaremos a experimentar los fenómenos asociados en el Caribe. Aunque la amenaza de Santa Marta ante este tipo de eventos es entre media y baja, no estamos exentos y vamos a experimentar incremento en la velocidad de los vientos, en la altura del oleaje y en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, debido a que sobre el promedio histórico en esta temporada ciclónica es posible que en el océano Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México se consoliden entre 13 y 20 tormentas”, explicó Jorge Lizarazo, jefe de la Ogricc.

Del total de tormentas anunciadas por la entidad, entre 6 y 10 podrían llegar a la categoría de huracán y al menos entre 3 y 5 de estos, escalar a las mayores categorías de huracanes, es decir vientos con tope de 207 kilómetros por hora en la tercera categoría y hasta de 250 km por hora en la quinta.

La temporada de huracanes coincide con el desarrollo de la primera temporada de lluvias, que inició el pasado lunes 16 de marzo y que se prevé finalice el día 15 del mes en curso.

Recomendaciones para reducir el riesgo:

Entre las recomendaciones claves entregadas por la Ogricc en el marco de la campaña ‘Santa Marta Menos Vulnerable’, para la reducción del riesgo de desastres durante la temporada de huracanes, se encuentran: no obstruir las vías de escorrentía superficial en los cerros, notificar sobre inclinación de árboles contiguos a viviendas, no exponerse en zonas al aire libre durante lluvias con actividad eléctrica, no arrojar basura a las calles, box culvert, o riberas; ajustar los amarres de tejados, proteger ventanas y retirar elementos pesados de balcones o terrazas que puedan caer por efecto de los vientos y representar riesgos.

Además, la entidad sugiere no estacionar vehículos bajo árboles, postes de energía o vallas, y evacuar inmuebles que se ubiquen sobre la ronda hídrica o cerros, en caso de evidenciar procesos erosivos, desprendimiento de material rocoso, desbordamientos de ríos y quebradas o deslizamientos.

La Ogricc invita a la comunidad samaria y a los visitantes, a permanecer atentos a los mensajes de alerta por crecientes súbitas, vientos y oleaje en la zona de costa, así como a las recomendaciones que se brindan a través de las redes sociales de la entidad.