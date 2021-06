VIDEO: Se acabaron las vacunas anticovid en varios puntos de Bucaramanga

Personas que intentaron vacunarse esta mañana contra la COVID-19 en el teatrino de la Universidad Industrial de Santander informaron a Caracol Radio que fueron devueltos porque se acabaron las vacunas.

La Movil de Caracol Radio llegó hasta el lugar y conoció el caso de Margarita Serrano, quien pidió permiso en el trabajo para inmunizarse pero no pudo acceder al biológico, "no sabíamos nada, la Alcaldía no informó y yo pedí permiso para hacer la diligencia en la mañana porque no tengo más tiempo. Aún no hay fecha de la llegada de las dosis".

En la Umist tampoco hay biológicos. Funcionarios del Isabú confirmaron a Caracol Radio que las dosis se acabaron desde la tarde del martes.

La Alcaldía de Bucaramanga informó que ya llegó a las 200 mil vacunadas aplicadas.