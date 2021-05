Venezuela decidió no abrir la frontera

Bajo el argumento de los altos niveles de contagio de Covid-19 en Norte de Santander y que no se ha logrado un dialogo bilateral con el gobierno del presidente Iván Duque.

El vocero del Chavismo y protector del estado Táchira Fredy Bernal, anuncio la negativa de su gobierno de abrir la frontera.

Aseguro que, “la republica de Panamá dijo no, la republica de Ecuador dijo no y la república de Venezuela dice no y por qué decimos no, quiero que me escuchen con detenimiento, por el grado de contagio de Norte de Santander es 470 veces más superior al del estado Táchira”.

Agrego que, “no puede abrirse la frontera como si fuera un corral de cabras y salir sin ningún control, porque el impacto sobre la salud lo vamos a pagar en vidas humanas”.

Advirtió que se mantendrán las mesas de interlocución para la apertura de la frontera con los gremios económicos del Norte de Santander.