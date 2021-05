"¡Me mamé!" concejal Tamayo frente a delincuencia escudada en el paro

El concejal Fernando Tamayo en su última intervención en el Concejo, pidió que la policía responda el porqué no actúa para brindar seguridad a los caleños que se tienen que movilizar en la ciudad y son extorsionados escudándose en bloqueos y manifestantes

Fue bastante enérgica la intervención del concejal Tamayo, quien utilizó la expresión "¡me mamé!" luego preguntó si es que la policía ha recibido alguna directriz para no cumplir con su función, en su intervención leyó varias cartas de distintos sectores de Cali, donde la comunidad rechaza de plano las barricadas y los peajes que cobran las personas que mantienen la llamada protesta social.

“¡Me mamé! en esta ciudad cuando se habla de autoridad, de la necesidad de refrendar el principio de autoridad, se nos tilde de paracos, de fachos, dialogar no implica claudicar las responsabilidades constitucionales, dialogar no implica ceder el control del orden público. Yo necesito que me digan si dentro del proceso de negociación y de diálogo la policía ha recibido alguna directriz para no cumplir con sus funciones”.

Denuncias por extorsión / Concejo de Cali

Hizo referencia el concejal a uno de los últimos casos de agresión en las calles: “qué 7 desadaptados se paren en la Calle 5, agreda, porque hay otro video donde agarran un bus del MIO a físico cuchillo y que no aparezca la policía, pareciera indicar que hay una orden tácita de no hacer presencia”.

Exigió el concejal Fernando Tamayo que la administración no deje la ciudad en manos de vándalos “que cumpla con su deber constitucional que es indelegable, que no nos deje en manos de los vándalos, qué sentido tiene barricadas en la ciudad ¡por Dios!, qué sentido tiene que el Puente de los Mil Días esté lleno de clavos, qué sentido y qué explicación tiene que para movilizarnos de un lado a otro de la ciudad tengamos que aceptar que se nos extorsione”.

Señaló por último el concejal que está de acuerdo con el diálogo pero no si se vulneran los derechos de los demás.