Defensoras piden sanción ejemplar por feminicidio en Sardinata

Después de conocerse el aberrante caso en donde un militar presuntamente habría violado a dos niñas de 2 y 5 años en el municipio de Sardinata y posteriormente habría asesinado a la madre, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en el departamento están pidiendo que este caso no quede en la impunidad.



Lo que se busca es que el uniformado identificado como Luis Daniel Correa Mena de 25 años el cual es señalado de asesinar a la venezolana Daira Zuleima Zuanare Méndez, reciba una sanción ejemplar que muestre a que están expuestos las personas que cometan este tipo de delitos contra los menores de edad en Colombia.



Liliana Mora presidenta de la fundación La Rebelión de las Rosas en la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que no se puede permitir que sigan ocurriendo este tipo de abusos que destruyen a los niños.



“Toda la organización se levanta en grito solicitando se haga justicia para que este acto no quede impune, está de por medio una mujer madre y sus dos hijas, es intolerable que aún estén sucediendo casos tan reprochables como estos en donde sufrió toda una familia además hay de por medio una institución de talla como el ejército, solicitamos al brigadier general y a la Procuraduría General de la Nación que por favor le pongan Lupa a este caso y al señor soldado miembro de esta institución pública que se acoja a la ley de feminicidio en donde hay 48 años de cárcel, solicitamos que se haga justicia sobre este caso tan terrible y doloroso”, dijo la defensora de mujeres.

Los organismos competentes avanzan en la investigación de este caso y el uniformado se encuentra bajo la custodia de las autoridades encargadas de este proceso.