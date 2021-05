2500 toneladas de comida y productos de Antioquia afectadas por el paro

La Asociación Nacional de Industriales ANDI, explicó que en Antioquia hay más de 2500 toneladas de comida y productos que no se han podido producir o movilizar por lo bloqueos en diferentes vías del país por el Paro Nacional, especialmente por la comunicación con el Puerto de Buenaventura.

Alejandro Olaya Dávila, gerente de la seccional Antioquia, explicó que actualmente se trabaja en diálogos que fueron dispuestos desde el gobierno nacional y seccional, para buscar soluciones, que permita reactivar la producción.

“En el sector de alimentos y bebidas, tenemos 800 toneladas de alimentos que no se han podido producir, 420 toneladas de comida que no han podido ser importados, 300 toneladas de comida procesados y que no se han podido procesar y 350 toneladas de comida que no se han podido distribuir. En los sectores de aseo, cuidado personal o cosmética 780 toneladas de productos afectados”, señaló el gerente.

El gerente seccional explicó que están acompañando todos los procesos, para que las empresas puedan regresar a su producción normal, que genere un tejido empresarial sano.