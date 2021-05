Gobernación exalta los 100 años de la Aduana como referente histórico

La Gobernación del Atlántico, liderará esta semana una agenda cultural en reconocimiento de los 100 años de historia desde la apertura del histórico edificio La Aduana, de Barranquilla

Esta agenda de la Gobernación se realizará en alianza con la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta y el Archivo Histórico, donde compartirán los aspectos históricos, sociales y culturales de monumento de la ciudad.

“La Aduana es un símbolo de nuestra cultura, un lugar que está en el corazón de todos los atlanticenses y hoy nos sentimos orgullosos de reconocer su importancia. Durante este tiempo de aislamiento, sus puertas han permanecido cerradas, pero, así como todos nosotros, nuestra querida Aduana se está preparando, con todas las medidas de bioseguridad, para volver a recibirnos con su magia e historia”, señaló la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.

Lea también: Alcalde espera "presencialidad absoluta" en colegios en el segundo semestre

En 1984, el antiguo edificio de la Aduana, junto a las estaciones del tranvía y Montoya fueron declarados monumentos nacionales.

La programación cultural que conmemora los 100 años de la edificación iniciará desde este miércoles 26 de mayo y se transmitirán los eventos por la redes de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico, así como el Archivo Histórico del Atlántico.



Programación cultural

Miércoles 26 de mayo

Un viaje al pasado a través de la experiencia interactiva del CIMU

10:30 a.m.

Facebook Live Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico



Jueves 27 de mayo

La vida cultural de la Antigua Aduana de Barranquilla

4:00 p.m.

Facebook Live Archivo Histórico del Atlántico



Viernes 28 de mayo

Conoce los secretos mejor guardados de Archivo Histórico del Atlántico

10:30 a.m.

Facebook Live Archivo Histórico del Atlántico



Sábado 29 de mayo

Leslie Arbouin: su viaje por el Magdalena

10:00 a.m.

Facebook Live Archivo Histórico del Atlántico