Alcalde de Medellín dice que no se vacunará todavía contra COVID-19

Esta tarde el Gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, confirmó la autorización para que los alcaldes del departamento puedan vacunarse contra el COVID-19.

Sin embargo, el alcalde de Medellín Daniel Quintero, le salió al paso a este anuncio y dijo que no lo hará todavía. En su cuenta oficial de Twitter escribió “Agradezco la vacunación para alcaldes, sin embargo, no me vacunaré hasta que todos los maestros de Medellín estén vacunados”.

Quintero, quien ya fue positivo para Covid-19, ha insistido en la necesidad de vacunación a los profesores de Medellín para retomar sus clases en las aulas. Incluso, ha sostenido en que podrían vacunar a todos los profesores en dos días si tuvieran las vacunas disponibles.

Antioquia es uno de los departamentos que encabeza la lista con mayor número de contagios por COVID-19 en el país y ya han muerto tres alcaldes por el virus.