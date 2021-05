Madres, jóvenes y misión médica hablan de lo que pasa en Portal Américas 

Desde hace algunos días las madres de los integrantes de la primera línea han hecho presencia en las manifestaciones -sobre todo en el Portal Américas-, conocido ahora como el Portal de la Resistencia. Una de las madres narra cuál fue la razón por la que salieron a protestar.

"Nosotras somos un grupo de mamás que salimos a marchar porque no parimos hijos para que el Estado nos los mate. No somos escudos de los muchachos de primera línea, nosotras salimos por voluntad propia, somos mamás cabezas de familia", dijo.

Además cuenta porque, según ella, en las noches, en este sector de la ciudad todo comienza a tornarse violento.

"La marcha estaba pacífica y de un momento a otro el ESMAD intervino, y eso es incitar a que los muchachos piensen que los van a atacar y ellos evidentemente deben defender. Nosotras estábamos mediando para que la marcha pudiera terminar de manera pacífica, porque estuvo muy bonito, muy chevere... hasta que ellos empezaron a tirar las aturdidoras y ya los muchachos empezaron a meterse... Nosotras tratábamos de mediar, pero el EMAD sin importarles nada nos ataco", aseguró.

También habla un joven que hace parte de la primera línea.

"Nos han violentado dentro del Portal, tiene 4, 5 o 6 tanquetas metidas allá, todo un arsenal de municiones contra nosotros y todo un ejército de agentes policiales para salir a arremeter contra nosotros que estamos aquí parados", dijo.

Finalmente aseguran que mientras estos abusos policiales como señalan ellos no paren, no podrán comenzar el diálogo ni con el Gobierno Nacional ni con el Distrital.

A estos testimonios, se une el de la Misión Médica que es un grupo de voluntarios donde médicos, enfermeros, auxiliares se unen para prestar los primeros auxilios a los manifestantes heridos en las protestas, también a los del ESMAD y algunos policías, pues para ellos todos son iguales. Pero, Aurora como se hace llamar por seguridad, narra lo que ha tenido que vivir en el Portal Américas.

"Vemos mucho abuso policial, están abusando de su fuerza, no nos respetan a nosotros, tenemos chalecos que dicen donde trabajamos pero a la fuerza pública no les importa y nos atacan. Hacia las 9 de la noche todo empieza hacer un caos porque la policía empieza a disparar indiscriminadamente, ellos son lo que inician, empiezan a enviar aturdidoras, gases... y la verdad no se que tiene estos gases porque nos queman la cara, todos los de misión médica tenemos quemada la cara por eso", dijo.

Además concluyó. "Es totalmente desproporcionado porque los jóvenes están con piedras, y algunos con esos lasers... pero ellos, tienen bombas aturdidoras, gases, amenazan con esas tanquetas que pueden matar a alguien", aseguró.

Aurora denunció públicamente que unos carros blancos y personas en motocicletas a ella y a sus compañeros, los están persiguiendo y hostigando para que dejen de hacer su trabajo.