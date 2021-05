Asumiré investigación por acompañar protestas pacíficas: alcalde de Paipa

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Paipa (Boyacá), Fabio Alberto Medrano Reyes, por manifestaciones con ocasión de las jornadas de protesta del pasado 5 de mayo de 2021.

La Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo señaló que los funcionarios públicos, en este caso los alcaldes y gobernadores, en su calidad de autoridades civiles tienen la posición de garantes de los derechos de todos los ciudadanos.

Entre las pruebas en el proceso figuran varios videos publicados en redes sociales, y que fueron retomados por algunos medios de comunicación.

El Ministerio Público solicitó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la presunta conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

Frente a la investigación que le adelanta la procuraduría por haber salido a acompañar a su pueblo en una de las marchas en el marco del Paro Nacional del 2021, Medrano Reyes se pronunció diciendo que “con respecto a las noticias que han circulado en redes sociales sobre una investigación disciplinaria en mi contra, pues hasta el momento no he recibido una notificación directa de este ente de control. Sin embargo, tengo la tranquilidad de que hemos hecho las cosas de la mejor manera, y si se debe asumir esta investigación disciplinaria, por acompañar la voz pacífica de las personas que me eligieron, estaré en la disposición de hacerlo”.

El mandatario de concluyó agradeciendo “a cada uno de los paipanos que me han demostrado su apoyo frente a esta situación”.

Según el ministerio público, el alcalde Medrano, podrá solicitar ser escuchado en versión libre.