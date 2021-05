"No se asuman como autoridad" le dice alcalde Ospina a la guardia indígena

El alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, hoy en diálogo con Caracol Radio, dijo que la ciudad es un escenario de contradicciones que ni siquiera son de Cali sino del orden nacional.

Ya hay puntos donde se ha llegado a un diálogo con los jóvenes y se han instalado mesas, "pero desafortunadamente hay 11 personas heridas como resultado de confrontaciones del día anterior en el sur", señaló Ospina.

Añadió Ospina que en la ciudad se necesita menos autoritarismo que conduce a una violencia sin retorno, lo que se necesita es construir poderes institucionales para poder resolver los problemas.

El alcalde celebró la visita del presidente de la República, y espera que regrese y establezca las mesas de diálogo que la gente le está pidiendo.

Los miembros de la minga, manifestaron que se quedarán en la ciudad, ante ello el alcalde dijo que no es el momento para hacerles la solicitud que hizo el presidente de que regresen a los resguardos, "yo si les quisiera decir que si están en Cali no se asuman como autoridad con la guardia indígena que provoca, no adelanten actividades de pesquisaje y requiza en nuestras vías públicas que estimulan una contradicción y por supuesto si están en nuestr ciudad deben establecer las mesas para que con el acompañamiento internacional y para con los gobiernos local, regional y nacional se encuentren salidas, cuando la tensión está tan fuerte una determinación de echar a la comunidad indígena de cali es como echarnos nosotros mismos de la ciudad", resaltó Ospina, recordando que en Cali hay 7 cabildos.

Manifestó estar de acuerdo con que la policía y la inteligencia militar adelante investigaciones para proceder con la criminalidad en Cali y el suroccidente del país,

Las instituciones son frágiles y las gobernabilidades están limitadas, pero hay que repararlas por el bien de todos, reconoció Ospina.