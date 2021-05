13 puntos de vacunación para mayores de 60 años en Cartagena sin agenda

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) hace un llamado especial a la población de 60 años y más, a acceder a la vacuna contra COVID-19 de manera autónoma, libre, espontánea y sin previo agendamiento, para quiénes hay más de 10 mil dosis de vacunas de AstraZeneca, disponibles en 13 puntos de vacunación específicos intramurales y extramurales en toda la ciudad.

“Continuando con las campañas ‘Vacunación Más Cerca de Ti’ y ‘Vacunación segura y sin barreras’, queremos anunciarle a toda la ciudadanía que tenemos más de 10 mil vacunas de AstraZeneca disponibles para que la población de 60 años y más se vacune inmediatamente. Hemos autorizado 3 puntos estratégicos donde estarán unas unidades móviles vacunando a esta población”, informó Johana Bueno, directora del DADIS.

Los principales 3 puntos son: Casa de la Cultura de El Pozón; Fundación Coosalud, en Olaya Herrera y en la IPS Somedyt, sede San Fernando, sector César Flórez. Toda esta logística se hace posible gracias al trabajo articulado con la EPS Coosalud y las IPS Somedyt, Salud y Bienestar y Health Cars.

Así mismo, hay en este momento 10 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) vacunadoras que tienen disponibilidad de estas vacunas de AstraZeneca para esta población objeto, estas son:

1. Sinergia - sede Manga

2. Gestión Salud - sede San Fernando

3. Clínica Cartagena del Mar – Pie de La Popa

4. Clínica San José de Torices

5. IPS Salud del Caribe - sede Pie de la Popa

6. Clínica Ermita

7. IPS Caminos IPS - sede Ronda Real

8. Hospital Universitario del Caribe (HUC)

9. Clínica Crecer

10. IPS Bienestar – sedes en Arsenal, Pedro de Heredia y La Plazuela

El horario de atención en la mayoría de estos 13 puntos es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

“Si aún no te ha llamado tu Entidad Promotora de Salud (EPS) y/o Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), tienes 60 años o más y aún no te has vacunado, acércate a cualquiera de estos puntos de vacunación, sin previo agendamiento para que puedas acceder a la vacuna. La vacuna de AstraZeneca es una vacuna segura que tiene una eficacia del 82,4%. La mejor vacuna siempre será la que sí se aplica”, concluyó el DADIS.