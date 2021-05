No habrá confinamiento este fin de semana en municipios del Atlántico

Después de una disminución en los casos positivos por coronavirus en el Atlántico, la gobernadora Elsa Noguera anunció que las medidas del confinamiento y el toque de queda tendrán algunas modificaciones durante los próximos días.

“Once semanas después del inicio del tercer pico de contagio, empezamos a ver una franca disminución de casos diarios y por primera vez tenemos menos de 2.200 casos activos en el departamento”, explicó la gobernadora, Elsa Noguera.

Después del comité que se realizó la mañana de este martes se determinó que no habrá confinamiento, pero se mantendrá el toque de queda, que regirá desde este viernes 7 de mayo a las 6:00 p.m. hasta el sábado 8 de mayo a las 5:00 a.m., y se reinicia el sábado a las 4:00 p.m. hasta el lunes 10 de mayo 5:00 a.m.

De igual manera se mantendrá el pico y cédula en el departamento para el ingreso a establecimientos comerciales y financieros, pero no se exigirá para el uso del transporte público. Además, se confirma que siguen prohibidas las reuniones y fiestas con el fin de evitar un nuevo rebrote en el departamento.

Cabe mencionar que el ingreso a las playas permanecerá cerrado, pero sí estará habilitado el acceso a los restaurantes de la zona costera, siempre que cumplan con los protocolos de bioseguridad.