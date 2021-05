Migrantes venezolanos ahora tienen beato

La beatificación del doctor José Gregorio Hernández para los venezolanos en la zona de frontera con Venezuela, en especial para quienes decidieron salir hacia Colombia se convierte en un motivo de esperanza de un milagro para la salida a tantas dificultades de su país.

Advierten que este paso que dio la iglesia católica para la beatificación se traduce en un momento de devoción y alegría para los habitantes no solo de los que permanecen en Venezuela, sino también para quienes pasan momentos de angustia y necesidades en otros países.

Luis Guerrero, migrante venezolano dijo que, “precisamente en este momento de pandemia nos llena de esperanza, nos llena de fortaleza en nuestra fe, en creer que el doctor José Gregorio Hernández, puede interceder en este preciso momento de tanta necesidad, de tanta angustia en un pueblo que sufre”.

Zulma López creyente venezolana dijo que, “para nosotros es algo maravilloso tener un nuevo beato, en estos momentos difíciles, sobre todo por la pandemia, cuando la gente no tiene acceso a medicamentos, no tiene acceso a la vacuna, creo que es un rayito de esperanza para quienes han perdido la fe, en que esto va a cambiar”.

El papa Francisco autorizó la beatificación del médico venezolano José Gregorio Hernández, dedicado en vida a los más desfavorecidos, al reconocer un milagro atribuido a su intercesión.