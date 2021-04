Perseverancia y disciplina, palabras clave de Miguel Fernando Castillo

‘Sheffy’ es una palabra que entre los ibaguereños significa empuje, tenacidad, innovación, espíritu de emprendimiento y arrojo a la hora de asumir nuevos desafíos. Justamente esas son las características del dueño de ese apelativo: Miguel Fernando Castillo.

El empresario de la confección lleva 30 años en este reglón de la economía lográndose posicionar su marca como una de las más prestigiosas en el segmento de ropa para la práctica del deporte.

Con orgullo relata que por espacio de 20 años ha logrado vestir al Deportes Tolima, el equipo de sus amores, además ha conquistado otros mercados como los clubes de fútbol del Atlético Huila y Once Caldas.

Lógicamente hablar del vinotinto y oro lo emociona. Contó que el ADN del club son las rayas.

“Las campañas más exitosas en la trayectoria del Deportes Tolima ha sido con camisetas de rayas incluso a nivel comercial la prenda con la banda cruzada ha sido más exitosa en materia de ventas”. Al mismo tiempo lamenta que a través de su empresa no pueda comercializar las prendas del equipo.

“Es una desventeja. Don Gabriel Camargo tiene su estilo y sus maneras y es directamente el equipo quien realiza la comercialización de las prendas. En cambio, con Once Caldas tengo la licencia para ofrecer su camiseta”, dice el popular ‘Sheffy’.

“Yo empecé en la confección de uniformes escolares. Recuerdo que la licenciada Dora Hilda Abauza de Rivera me dio la oportunidad de incursionar en este segmento que complementé con la venta de útiles escolares. Con el paso de los meses y ante el éxito de las prendas me dediqué solo a la confección. Recuerdo que en una ocasión presenté 22 cotizaciones a igual número de colegios y me aprobaron en 21”, dice Castillo.

Este empresario de la confección oriundo de Ibagué insiste que para alcanzar las metas y materializar los proyectos se tiene que conjugar la perseverancia y la disciplina.

Otra palabra clave que menciona en forma insistente Miguel Castillo es: Innovación.

“Nosotros constantemente estamos innovando. Cada día estamos pensando en nuevas prendas, nuevas telas, nuevos diseños para nuestros clientes. Hoy contamos con telas OsmoDry que permiten un control de temperatura además con filtro UV para la radiación solar. Ahora estamos incursionando en prendas para la práctica del ciclismo y otras disciplinas deportivas”.

Actualmente, Miguel Fernando Castillo es integrante de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué en representación del presidente de la república Iván Duque.

“En la Cámara de Comercio hay un buen equipo de trabajo. Gente comprometida con la región. Existen muchos desafíos como disminuir las cifras de informalidad que en la ciudad supera el 50 por ciento”.

Castillo también habló de la apuesta en material digital para la venta de sus prendas y la meta es incursionar en varias plataformas lograr un multicanal para la comercialización de productos.

“Seguimos soñando”, sentencia ‘Sheffy’.

