Hasta $50 millones para identificar vándalos del paro en Cali

Los hechos violentos en Cali han sido planeados y patrocinados por organizaciones criminales y se está en el proceso de individualización para judicializarlos dijo el ministro de la Defensa, Diego Molano , durante la instalación de un consejo extraordinario de seguridad que funcionará en forma permanente.

Acompañado de la cúpula militar el ministro dijo que se han identificado más de 60 rostros de quienes han participado en los hechos violentos y que 23 procesos de judicialización están en curso

Plan de recompensa

El gobierno anunció un plan especial de recompensa de hasta por 50 millones de pesos a quien ayude a identificar a los delincuentes responsables de actos vandálicos, saqueos y bloqueos que han alterado el orden público en la ciudad.

Se ofrece 20 millones de pesos a quienes suministren información para localizar a integrantes del cártel de los más buscados y que ya comenzaron a ser difundidos por las redes sociales.

“En Cali los vándalos no van a impedir que el personal médico, oxígeno y vacunas lleguen a la policía. Soldados y policía no cederá un centímetro ante los violentos y no descansaremos hasta poner tras las rejas a quienes están atemorizando a la ciudad dijo el ministro Diego Molano.