Alcalde de Cartagena pidió a MinTransporte intervenir Transcaribe

El alcalde de Cartagena, William Dau, solicitó tajantemente al Ministerio de Transporte intervenir Transcaribe por la crisis financiera que lo tiene al borde de una parálisis total. El mandatario señaló que esta cartera del Gobierno Nacional debe tomar “cartas en el asunto” para defender a la ciudad.

Dau también denunció un presunto "chantaje" por parte del consorcio encargado del recaudo, Colcard, porque supuestamente ellos han amenazado con seguir paralizando la operación del sistema si se no cancela por adelantado la deuda que se tiene con esa compañía.

“Es hora que todos tomen cartas en el asunto que se pronuncien y que realmente salgan a defender a Cartagena y no solo bla bla bla. Este contrato no da más tregua, me tienen chantajeado que, si no pago por adelantado todo lo que se le debe a este consorcio, van a seguir paralizando Transcaribe. Solicito al Ministerio de Transporte que intervenga a Transcaribe”, sentenció el mandatario.

William Dau agregó que esta intervención es fundamental para obligar al consorcio Colcard a que reanude el servicio de recaudo.

“Yo comprendo que el Ministerio de Transporte no tenga un fondo como sí lo tenía la Superintendencia de Servicios Públicos, que le pudieron inyectar más de un billón de pesos o más a Electricaribe cuando la intervinieron, pero el solo hecho de tener expertos en el Ministerio al frente de Transcaribe y logrando obligar a estos chantajistas a que sigan prestando el servicio, sería una grandísima ganancia para la ciudad”, manifestó.

William Dau dio estas declaraciones durante el Foro Movilidad Sostenible organizado por la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde participa la Viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama.