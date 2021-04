Que llegue alguien que sepa dirigir: alcaldesa de Duitama tras su nulidad

Contrario a lo que el Tribunal Administrativo de Boyacá había definido, negando las pretensiones que buscaban la nulidad de la elección de Constanza Isabel Ramírez Acevedo como alcaldesa de Duitama (Boyacá), el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección, dejando al municipio sin mandataria local.

Ramirez fue demandada porque al momento de su inscripción tenía dos sanciones de la Contraloría General de la República y una de la Procuraduría General de la Nación, que según el demandante, la inhabilitaban para aspirar por segunda oportunidad al cargo que ya había ocupado entre el 2012 y el 2015.

En la misma demanda se argumentó que el 27 de septiembre del 2019, un mes antes de las elecciones, la alcaldesa electa, hizo un cambio de candidato ante la Registraduría, estando avalada por 4 partidos (ASI, Mais, Cambio Radical, y el Partido de La U’), pero en la segunda inscripción sólo representó al partido Cambio Radical, situación de irregular conducta electoral.

Aunque el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones del demandante, en la sentencia de segunda instancia que acaba de proferir el Consejo de Estado, se declaró “la nulidad del acto que contiene la elección de Constanza Isabel Ramírez Acevedo como alcaldesa del municipio de Duitama para el periodo constitucional entre el 2020-2023”.

Al respecto, y de manera pública, Ramírez se pronunció: “yo quería salir a dar esta noticia cuando realmente hubiera sido notificada formalmente de la decisión. Me entere por un pantallazo de la decisión de la sección quinta del concejo de estado, donde dicen que se me declara la nulidad de mi elección, pero quiero decir que a la fecha yo no he sido notificada de eso”.

Dijo que aunque la tomó por sorpresa la decisión, está tranquila tras la misma: “yo no tengo nada que me endilgue que hice mal las cosas, o que hubo corrupción en mi gobierno, o que no trabaje, o que no estuve atenta a mis comunidades, así que salgo yo a hablar sobre esto, con toda la tranquilidad”.

Destacó que le deja algo de satisfacción, saber que su salida del cargo, no tiene que ver con malos manejos dentro de su administración: “siempre dirigí mis acciones a la calidad de vida de los duitamenses, y mi trabajo ha estado siempre sostenido por el apoyo popular, por el pueblo y la gente de bien, a quienes les doy las gracias, a esas más de 22.000 personas que me apoyaron con su voto, voy a estar al frente hasta el último momento”.

Mencionó que cumplirá a cabalidad con las decisiones que haya ordenado la justicia, pero que a su defensa, revisará que no se le hayan vulnerado derechos, y que realmente se le haya dado cumplimiento al debido proceso: “yo soy respetuosa de las decisiones judiciales, y acataré las ordenes que dicha providencia ha adoptado y también revisare sin perjuicio a mi defensa, mis derechos al debido proceso, si no hubo vulneración a mis derechos como persona, como gobernante y como persona que fui elegida”.

Sobre la persona que la demandó, un funcionario de la misma administración municipal, Ramírez dijo que a esta hora, no entiende las razones de la demanda: “no sé por qué razones, pero es respetable”.

Constanza Isabel Ramírez Acevedo, quien repetía actualmente en el cargo de alcaldesa de Duitama, se despidió deseándole a la ciudad, que su reemplazo, sepa gobernar: “desde el ámbito personal, estaré trabajando todo el tema social, y desde el ámbito empresarial y decirles que mi nombre es Constanza y soy constante en lo que hago, y supero las dificultades, siempre lo he hecho, pongo en manos de dios mi ciudad, y en manos de ustedes, para que llegue alguien que la sepa dirigir muy bien”.

La sentencia quedará en firme “y previas las comunicaciones del caso”, sobre ella no procede recurso alguno, por lo que la alcaldesa tendrá que dejar su cargo, y en los próximos días, se tendría que nombrar un alcalde encargado, mientras se convoca a elecciones atípicas en medio de la pandemia, pues aún no ha pasado el 50% de su mandato.