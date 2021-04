Personerías de Santander cerraron por falta de garantías

Desde el 22 de abril y por tiempo indefinido las 87 personerías de Santander cerraron sus instalaciones y dejarán de atender de manera presencial.

Esto, en forma de protesta ante la falta de recursos, inversión y el abandono en el que aseguran están más del 90% de las personerías en Colombia.

Una de esas es Bucaramanga, desde donde dijo su personero, Daniel Guillermo Arenas, que como en todas a nivel país, atraviesan un sobrecargo laboral "inhumano" y sumado a eso están en bancarrota y no cuentan con recursos para inversión, producto de los desfalcos de la personera anterior.

"Nosotros nos unimos a esta protesta por solidaridad, aunque aquí también estamos viviendo una difícil situación. Nos tienen en el olvido. La gota que derramó el vaso es que en el proyecto de ley porque van a ampliar la planta de otras instituciones hasta incluir más personal, pero allí escrito no están las personerías, por ningún lado, añadió.

El personero reiteró que las personerías del departamento no entrarán en paro por el servicio social que cumplen todos los días, sin embargo, atenderán virtualmente por sus canales institucionales solo y únicamente los que consideren sean casos esenciales y prioritarios.