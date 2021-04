Planta de sacrificio de reses de Oiba no será cerrada

El alcalde de Oiba Julián Díaz expresó a Caracol Radio, que la planta de sacrificio de ganado vacuno de su municipio no será cerrada, simplemente no se le va a renovar el contrato de concesión a la empresa que la tiene porque no ha invertido en el mejoramiento de la infraestructura que está utilizando desde hace más de cuatro años.

“Cuando se entrega un bien del estado para su explotación lo que se busca es que las empresas privadas en contraprestación destinen dineros para mejorar los patrimonios públicos y en retribución recibirán ingresos por la inversión realizada” argumentó el mandatario.

Expresó que desde el año 2017 la concesión Planta de Beneficio Animal de Oiba, Provider Services, no ha realizado inversiones para mejorar el lugar y además no expresa tampoco voluntad para hacerlo, por tanto, no se le renovará el contrato.

Señaló el burgomaestre Julián Díaz, que el municipio va a realizar la inversión de colocación de equipos de refrigeración para que la planta de sacrificio no pierda su categoría del orden nacional como exige el Invima.

Ratificó que están adelantando todo lo relacionado con el Invima para que el municipio costee toda la inversión con los cuartos fríos como lo pide la entidad sanitaria.