Por orden de un juez, familia Varón pudo reconocer cuerpo intercambiado

Tras una orden judicial, los familiares de Carmen Alicia Varón Olarte, pudieron reconocer el cuerpo de la mujer, quien falleció durante el fin de semana y por un presunto error, su cadaver fue entregada a otra familia.

Luego del drama que vivió la familia Varón Olarte desde el fin de semana, finalmente en la tarde de este miércoles se cumplió el procedimiento, como resultado de una acción de tutela que interpuso la hija de la difunta.

Los cuerpos de Carmen Alicia Varón y Carmen Alicia Márquez, intercambiados por un supuesto error de la clínica al tener nombres iguales, reposan en el mismo camposanto, a pocos metros de distancia.

"Está sepultada en una tumba que no la compramos nosotros, en un cementerio que no contratamos nosotros y fue enterrada por una familia que no era la de ella, pero ya pudimos rezar en la tumba después de reconocerla, ponerle una flor y un rosario en su ataud y dejarla ahí mismo para que pueda descansar en paz", afirmó Franklin Gutiérrez, sobrino de la fallecida.

Alcaldía de Puerto Colombia investiga posibles irregularidades

El secretario de Gobierno de Puerto Colombia, Leonel Morrón dijo a Caracol Radio que se adelanta una investigación administrativa, para determinar sanciones del cementerio Jardines de la Eternidad, debido a presuntas irregularidades en el proceso.

"Nosotros realmente tenemos que verificar muchas cosas de este camposanto, en cuanto a las licencias de inhumación que posee, que tenemos claro deben ser expedidas en Puerto Colombia", afirmó el funcionario.