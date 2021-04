Analistas afirman que reforma tributaria afectará más a la frontera

La reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional y presentada ante el congreso de la República para ser analizada por los senadores, debe ser estudiada para decidir si este mecanismo de recaudo es viable durante esta época de pandemia.

Sin embargo, diferentes sectores en el oriente del país han indicado que este mecanismo para grabar diferentes insumos y productos que no pagan el Impuesto al Valor Agregado IVA, afectará de una mayor forma a la región de frontera al ser una con las de mayor desempleo en todo el país.

Mario Zambrano docente universitario y director del programa Cúcuta Cómo Vamos, le dijo a Caracol Radio que este proyecto debe ser muy bien analizado y estudiar cuál será el impacto final que tendrá en las clases sociales más afectadas por la pobreza.

“La influencia más allá es la sensibilidad al poder de compra y consumo, especialmente si la base gravable se aumenta para ciertos productos que son importantes para el consumidor promedio, no solo en la frontera si no en todo el país, yo creo que eso va a acentuar un golpe en el bolsillo de las personas de Cúcuta, esto será negativo, sabemos que se necesitan recaudar recursos pero si se amplía la base tributaria con productos que son de consumo diaria tendrá un golpe negativo en la capacidad de compra y pago, y más en esta región de frontera que viene arrastrando problemas desde hace varios años, no estamos en contra de la reforma tributaria porque sabemos que hay que hacerla, pero el problema es quien la paga y lo que se debe también hacer es que el estatuto tributario debe ser actualizado, y esto no se está haciendo en estos momentos” dijo el analista.

Se ha afirmado por parte de muchos sectores que dentro de esta reforma tributaria podría darse un impuesto para varios alimentos que en estos momentos están exentos, y que pertenecen a la canasta familiar diaria que consumen los colombianos.