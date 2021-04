“No debemos esperar 100% de ocupación de UCI para medidas”: Colegio Médico

Desde el sector salud del Norte de Santander se suman más voces pidiendo que se tomen las medidas necesarias para evitar una mayor propagación del COVID-19, y que se entre definitivamente en el tercer pico de la pandemia.

El colegio de médicos en esta región de frontera ha recordado que el virus continúa presente, y que las autoridades deben buscar los métodos necesarios para contrarrestar los efectos que se están generando en las Unidades de Cuidados Intensivos.

El doctor Adán Muñoz Vera presidente del Colegio Médico en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que es momento de incrementar las restricciones para toda la población y con esto contribuir en evitar que pueda colapsar nuevamente la atención de esta pandemia.

“Ya se está aumentando en un porcentaje el índice ocupacional de las unidades de cuidados intensivos, estas modificaciones sé que deben ser autorizadas por el presidente, pero las autoridades en salud deben tomar sus propias decisiones por esto consideramos que no podemos esperar a que llegue el Pico y que se aumente por más de 85% el índice ocupacional, debemos es prevenir que llegue a esa cifra, no entiendo la medida de un toque de queda de dos de la mañana a cinco de la mañana, no entiendo que puede evitar en cuanto al contagio” dijo el galeno.

De igual forma se han reiterado las recomendaciones a las comunidades para mantener los diferentes cuidados y medidas de bioseguridad, que eviten la propagación del COVID-19 en esta región de frontera.