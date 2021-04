Médicos piden aumentar restricciones en Cúcuta

El aumento en el contagio diario del COVID-19 en la ciudad de Cúcuta y la ocupación de camas UCI que en estos momentos llega al 48%, ha generado nuevamente una preocupación en el sector de la salud en esta región de frontera.

El desorden social y las restricciones tan lapsas que existen en estos momentos en la ciudad, según los médicos son la causa que Cúcuta esté este con un incremento en la propagación del coronavirus.

La doctora Marcela Castellanos quién es médico residente de una de las clínicas privadas en la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se requiere que las autoridades decreten nuevas medidas para tratar de controlar la situación.

“Nosotros no hemos caído en cuenta de la gran magnitud del problema es que tenemos, en Cúcuta ya no estamos haciendo ningún tipo de aislamiento, ya nos estamos dando cuenta que en los centros comerciantes comerciales no piden la cédula y vemos esa multitud de gente en las escaleras eléctricas, las personas creen que no está pasando nada porque aquí en Cúcuta no estamos hablando de ocupación superada en camas UCI, pero si le damos un vistazo a lo que está pasando alrededor de nosotros en donde otras ciudades están en alerta naranja y están tomando medidas, y acá nosotros en Cúcuta no estamos tomando ninguna y estamos paseando como Pedro por su casa, esto no nos está ayudando y necesitamos que la alcaldía nos colabore en eso y vuelva a tener medidas más fuertes” dijo la doctora.

Por ahora el nivel de ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Norte de Santander se mantiene estable y se espera que este índice pueda aumentar si no se establecen mayores controles.