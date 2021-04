Judith Pinedo se entregó a la Fiscalía tras condena por caso venta de playa

La exalcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en el barrio Canapote, donde se puso a disposición de las autoridades para dar cumplimento al fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena.

Pinedo acudió ante la Fiscalía acompañada de un grupo de amigas, amigos y ciudadanía representantes de distintos sectores sociales que, con las medidas de bioseguridad pertinentes, la rodearon respaldándola tras la condena de más de 12 años de cárcel en el caso de la presunta venta irregular del lote de playas denominado como el Polígono de las Velas.

La exalcaldesa reiteró que su presencia en la Fiscalía es una muestra de respeto por la justicia, y que aunque no comparte el fallo del Tribunal, lo respeta y acudirá ante la Corte Suprema de Justicia para demostrar que sus actuaciones en el caso fueron en el marco de la ley.

Pinedo agradeció el amplio respaldo ciudadano recibido desde el momento que se conoció el fallo en su contra, y reitero “esta condena es por no permitir que los corruptos de siempre metieran sus manos en los dineros públicos. No me lo perdonan”.