Trabajando en las sombras

En Bogotá las mañanas son frías, solitarias y melancólicas. Amanece y Orlando llena su carro de aguacates. A veces tiene 20, otras veces solamente 5. Aún así sale a la calle, el lugar en el que busca el dinero para enviarle a sus hijos de 5 y 7 años que están en Barranquilla. Es un luchador, al igual que muchos migrantes que trabajan de forma honesta en la capital de Colombia.

Sale del lugar en el que duerme, para en una esquina a escasas cuadras, abre un enorme paraguas y acomoda sus aguacates:

“¡Vecino, aguacate, aguacate de primera, aguacateeeeee!”, grita.

Leer más: Comienza en Cundinamarca la vacunación de personas mayores de 65 años

Orlando cumplió un año en Bogotá y sale a trabajar con la esperanza de ver pronto a su hijos, aunque el verbo “ver” ya casi no pueda hacer parte de su vocabulario.

Orlando tiene en su ojo derecho una prótesis -ya gastada por los años- y en su ojo izquierdo un problema, el único "faro" al que se aferra para seguir adelante, se está apagando.

“Tengo una prótesis en el ojo derecho. En el ojo izquierdo tengo menos dieciséis, un problemas con la retina y no logro ver bien, por eso no me dedico a caminar estoy en un punto fijo”, explicó Orlando.

Este hombre entra poco a poco en las sombras, sus hijos son su motor y a pesar que su casa en Venezuela quedó abandonada, espera poder regresar algún día.

Mientras tanto, se aferra a que un milagro -de esos que se ven en las películas- llegue a la vida y así pueda seguir viendo por su familia.