Piden a la Fiscalía investigar hallazgo de marihuana en el asilo San José

El concejal Jonathan Bosigas, dijo que se tuvo conocimiento de un cultivo de marihuana en el asilo San José de Tunja con más de 200 plantas, situación que generó preocupación, así como el despido masivo de empleados.

Una fuente de la junta directiva del asilo San José que confirmó el hallazgo de las plántulas, de una indagación preliminar dentro de la entidad y compulsa de copias a la Fiscalía y Procuraduría para investiguen el caso.

“Tenemos que decirlo a finales del mes de octubre se hizo el hallazgo de la marihuana en el asilo que alberga 81 mujeres y un hombre, todos adultos mayores. Tenemos todas las evidencias en el lugar donde encontramos un vasto cultivo de marihuana. Todo está en investigación respetando el debido proceso”, dijo la fuente.

Y es que durante un debate de control político, el concejal Bosigas denunció además inoperancia de la Junta Directiva de esa Entidad sin ánimo de lucro que quedo en evidencia con un brote de 30 contagios COVID-19.

El cabildante, precisó que el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Tunja con destino al Asilo San José (entidad privada sin ánimo de lucro) para el 2021 fue de $1.200 millones aproximadamente.

“Pese a que se gira una suma considerable a esa institución privada anualmente, no existe un convenio o contrato que soporte el giro de esos recursos, por lo tanto, los recursos se giran, pero no se tiene las herramientas para hacer control de estos. A la fecha han pasado casi 20 años desde que se estableció ese giro, y aún no se cuenta con un instrumento contractual en el que se establezcan obligaciones a cargo del asilo”, aseguró Bosigas.

Finalmente, denunció que la Contraloría en los informes de auditoría han establecido hallazgos, ante falencias en materia de contratación, explicación del gasto y la falta del convenio.