En el Zulia denuncian desórdenes en trasporte público de turistas

La nueva normalidad que se está aplicando por parte de los habitantes del Area Metropolitana De Cucuta ha generado que los contagios del COVID-19 en esta región estén aumentando nuevamente, y se está a puertas del tercer pico de la pandemia.



Dentro de estas conductas sin restricciones se encuentra el turismo que se ha reactivado para varios municipios en Norte de Santander, sin embargo en el municipio del Zulia se ha podido apreciar que en los tradicionales paseos que se hacen al río no se están guardando las medidas de bioseguridad para disfrutar de la afluente.



Una de las habitantes de esta localidad, le dijo a Caracol Radio que la mayor preocupación se presenta en el servicio de transporte público que utilizan todas las personas para llegar al municipio y que los fines de semana está completamente lleno de turistas.



“Todos los domingos pasa lo mismo en donde vemos las busetas completamente llenas de personas que no están utilizando el tapabocas y esto genera una preocupación muy grande porque el virus va aumentar de manera exponencial, las busetas pasan enfrente de las autoridades y no les dicen nada y esperamos entonces que les hagan los comparéndos a los conductores para que cumplan el aforo que deben mantener estos vehículos, en el río es igual porque todas las personas están aglomeradas y no guardan un distanciamiento”, dijo la habitante.

Las autoridades de este municipio han indicado que en las próximas horas buscarán aumentar las restricciones y medidas para permitir el disfrute de estos espacios, pero guardando las diferentes medidas que se han establecido para evitar el contagio de la pandemia.