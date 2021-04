En Montería invitan a reclamar de manera oportuna pagos del Adulto Mayor

Angélica Montes López, enlace municipal del Programa del Adulto Mayor en Montería, invitó a los beneficiarios del Programa Adulto Mayor que aún no han retirado su incentivo económico para que lo hagan de manera oportuna. Recordó que el plazo máximo para hacerlo es hasta el próximo miércoles 14 de abril.

Cada beneficiario recibirá la suma consolidada de $160.000. Las jornadas de pago son de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua. Se cancelará únicamente en los puntos de pago autorizados de Récord, de acuerdo al pico y cédula establecido para el programa.

Durante esta semana, para este miércoles 7 de abril y de acuerdo con el cronograma, pueden reclamar los incentivos aquellos beneficiarios cuyo último dígito de la cédula termine en 7. Para el jueves 8, aplica el dígito 8; para el viernes 9, el dígito 9, y para el sábado, los dígitos 3 y 4.

Desde el programa Adulto Mayor se recomienda mantener las medidas de autocuidado durante la entrega de los pagos como el distanciamiento físico de dos metros, desinfectar las manos y utilizar el tapabocas.

“Hacemos un llamado a quienes todavía no lo han hecho, para que no dejen pasar las fechas de cobro. Les recordamos que el no cobro, puede generar suspensiones o bloqueos en el sistema”, puntualizó el Enlace Municipal del Programa.