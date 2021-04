En Boyacá inventan ‘Robots Carrangueros’ y llegarán a EE.UU

Los Robots fueron creados en el marco de un proyecto del grupo de Investigación en Robótica y Automatización Industrial GIRA de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC Seccional Sogamoso (Boyacá).

En el proyecto también están involucrados varios investigadores de la Universidad del Valle y la Universidad de GEORGIA TECH de EE.UU.

El propósito es programar matemáticamente a los robots a través de un interfaz de computadora para que realicen una coreografía robótica bajo expresiones artísticas propias de la región boyacense.

Así mismo, el grupo de investigadores de la Universidad del Valle, hacen lo propio con su música representativa y que los identifica, la salsa.

El ingenio está en combinar estas importantes áreas del conocimiento y mostrar cómo a través de herramientas tecnológicas se logra que los robots bailen bajo estas expresiones artísticas propias de cada región.

De salir beneficiado este proyecto, los estudiantes de pregrado y posgrado que se tienen previstos para su ejecución, podrán realizar su movilidad a EE.UU y vivir una experiencia intercultural y una oportunidad para fomentar el uso de lenguas extranjeras.

El proyecto permitirá a los estudiantes colombianos acceder a los laboratorios especializados en robótica de la Facultad de Ingeniería de GATECH, a través de actividades inmersivas con estudiantes estadounidenses.

De la misma manera, los estudiantes de Georgia Tech podrán visitar las instalaciones de la UPTC en Tunja y conocer los laboratorios de robótica en la Facultad de Sogamoso.

La subvención que da EE. UU es de 26 mil dólares los cuales van a ser destinados a costear el 100% de las movilidades de los estudiantes e investigadores que hagan parte del proyecto.

La UPTC se vincula también, a través de un equipo de Bienestar Universitario, con el fin de mostrar la expresión cultural propia del departamento de Boyacá, como lo es la música carranguera.

“Queremos enseñar no solamente a estudiantes de la UPTC, sino también a alumnos de secundaria de los colegios en Boyacá que tengan la oportunidad de conocer la importancia de la robótica en el siglo XXI. No obstante, a pesar de que la tecnología en algunos casos esté supliendo las realidades propias del ser humano, siempre hay que tener presente los arraigos culturales, la idiosincrasia y en este caso, no olvidarnos de nuestro folclor típico como es la música carranguera”, indicó la directora de Relaciones Internacionales de la UPTC, Claudia Díaz.

Directivos de la UPTC aspiran a que los estudiantes puedan viajar a la Universidad del Valle a conocer el avance de la robótica y así mismo, que los estudiantes del Valle puedan también desplazarse a Tunja y Sogamoso, sedes en las que se gesta este importante proyecto, el cual va a ser desarrollado durante el mes de septiembre de este año, a septiembre de 2022.

El proyecto se incluye dentro del programa de intercambio para estudiantes colombianos y estadounidenses de programas de ingeniería y/o artes para promover escenarios que integren la robótica y las artes denominado RobotArts.