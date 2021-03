Investigan testimonios sobre paradero de Sara Sofía en Bucaramanga

La Policía analiza versiones de bumangueses que indican que han visto a la pequeña Sara Sofía, en los últimos días. Esto tras un testimonio de la tía de la menor donde indica que presuntamente la niña fue vendida y trasladada a la 'ciudad bonita'.

Caracol Radio conoció uno de los testimonios que llegó hasta las autoridades y es el de un hombre que asegura haberla visto junto a una pareja a las afueras de la Sagrada Familia.

"Tiene mucho parecido en los ojos a la niña que pasan en televisión, como la noticia no había no salido no le dimos importancia; sin embargo, nos pusimos a pensar y se nos pareción mucho. Eso fue el 14 de marzo".

Entre tanto en la Terminal de Transportes de Bucaramanga hay desplegados uniformados de la Policía Metropolitana verificando el registro civil de los menores que viajan.