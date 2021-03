Mujer Indígena resultó herida por mina antipersonal en Frontino, Antioquia

En zona rural de Frontino, Occidente del departamento de Antioquia, una mujer resultó gravemente herida en su pierna derecha luego que la mula en la que se desplazaba activó una mina antipersona.

Esto sucedió específicamente en Murrí, cuando la mujer se desplazaban hacia el corregimiento La Blanquita en el corredor que lleva a los municipios de Murindó, Dabeiba, donde según el alcalde de Frontino Jorge Elejalde, el ELN ha sembrado minas antipersona como forma de intimidación a cinco comunidades indígenas para que abandonen sus territorios

“Hoy los indígenas no quieren salir y los que se quedaron varados en La Blanquita no tienen cómo devolverse, es una situación muy grave. Alrededor de 1,500 indígenas de la comunidad Embera están confinados, ya después de este hecho no van a salir por las advertencias que les hizo el ELN”, afirmó el mandatario

El mandatario agregó que esta zona es un corredor estratégico para el narcotráfico por lo que hay una fuerte disputa entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc .



La mujer indígena de nombre Remilda Bailarín Bailarín, se encuentra en el centro hospitalario de Frontino donde se recupera de heridas de gravedad en su pierna derecha, que según el reporte médico no implica amputación.

Solo en el último año han fallecido 7 indígenas y resultaron heridos otros 11 por culpa de estos afectados explosivos.