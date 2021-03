Conductor de ambulancia estaba dormido: sindicato del DATT

El sindicato de agentes de tránsito del DATT en Cartagena, se refirió al video que circuló a través de las redes sociales donde se evidenció la multa impuesta por mal marqueo contra el conductor de una ambulancia, cuando presuntamente, esperaba a un paciente en la parte externa del muelle de La Bodeguita.

De acuerdo con el sindicato de agentes, el conductor estaba dormido y se encontraba mal parqueado, generando un caos vehicular sobre la avenida Blas de Lezo.

“El agente llega, le dice que por favor le dé un poquito más adelante y ahí podía esperar al paciente porque había que desalojar la vía. El señor dormido se bajó de la ambulancia y dijo que no la iba a quitar”, aseguró Rafael Pupo, miembro del sindicato del DATT.

De acuerdo con la agremiación sindical, al ver que el hombre hizo caso omiso procedió a aplicarle un comparendo por mal parqueo. También reiteraron que el paciente que supuestamente estaba esperando nunca llegó.

“El agente le hizo el comparendo, estuvo un rato y el paciente nunca llegó. Cuando es una emergencia, la ambulancia llega con las farolas y las sirenas puestas y recoge al paciente. Si no es una emergencia lo puede esperar en un sitio donde no moleste, él no está exento de cumplir las normas de tránsito no puede armar caos vehicular y perjudicar a otras personas viendo que no había la necesidad”, aseguró Pupo.

El agente también grabó el momento donde el conductor de la ambulancia hizo caso omiso.