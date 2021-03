Se estima que Cartagena reciba 37.000 visitantes en Semana Santa

En el muelle de La Bodeguita se implementarán acciones de control y manejo de residuos con los nativos y pedagogía sobre el uso del tapabocas. En cuanto al zarpe de embarcaciones a la zona insular, se incrementan los viajes pasando de uno a tres por cada hora, con el fin de evitar aglomeraciones.

“De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Cartagena - SITCAR, e información de SACSA, se estima que la ciudad reciba 37.000 visitantes, entre domésticos e internacionales. De acuerdo con las agremiaciones hoteleras, Cotelco y ASOTELCA, se espera una ocupación hotelera del 66%, del jueves santo al domingo de pascuas. Adicionalmente, se estima que, desde el Muelle de la Bodeguita, único autorizado para actividades de recreación hacia la zona insular, se movilicen, aproximadamente, unos 2.000 pasajeros diarios hacia establecimientos autorizados en la zona. Hacemos un llamado a cartageneros y visitantes a cumplir las medidas de autocuidado establecidas por la ciudad y los establecimientos de comercio, en pro de estimular la reactivación económica en una ciudad que depende en gran porcentaje de la actividad turística”, precisó Circe Álvarez, presidenta Ejecutiva (e) Corpoturismo.

Así mismo, se realizarán controles en este punto de embarque con el fin de evitar que se presenten desordenes y alteraciones en Semana Santa. Que actualmente funcione como está, pero de manera organizada, para ello se cuenta con un Puesto de Mando Unificado (PMU).

Estas acciones se mantendrán todos los días en las playas habilitadas, incluida la de Playa Blanca, que debe cumplir con el aforo establecido que es de 1.500 personas por día.

Cabe recordar que las playas con acceso restringido son: Los Pescadores, Crespo, contigua a los monumentos de los Alcatraces y Océanos, al igual que en cercanías de Café del Mar, frente al colegio Los Salesianos, Bocana, Mar Linda y frente al semáforo de Marbella.

Playa Azul La Boquilla, renovó todo su mobiliario con nuevas carpas y sillas asoleadoras, para dar una mejor imagen a esta importante zona de bajamar. Así mismo, se realizó mantenimiento y limpieza a las garitas, letras y entrada principal.

El equipo operativo de la entidad ofrece apoyo a Playa Blanca con la instalación de boyas para demarcar las entradas de las lanchas por zonas exclusivas, garantizando el orden y la seguridad de las personas que hacen uso de la playa.

Sobre horario de playas, el comandante del Cuerpo de Bomberos, Joel Barrios, recordó que este va desde las 8:00 de la mañana hasta las 5 de la tarde, al tiempo que indicó que no se debe ingresar en estado de embriaguez y solo después de 30 minutos de ingerir alimentos. En cuanto a los menores de edad, pidió a los padres no perderlos de vista y reiteró no bañarse cerca de los espolones