Santander, listo para la segunda etapa de vacunación

Con la llegada de 13.956 dosis del fabricante Sinovac empezará en Santander la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación.

La secretaría de Salud manifestó que los biológicos serán distribuidos a personal de la salud que no están en los municipios capitales, incluyendo los estudiantes en prácticas clínicas y con este nuevo lote podrán iniciar las inmunizaciones a los adultos mayores de 75 a 79 años con agendamiento de su IPS.

Así serán distribuidas: 1.078 de estas están destinadas a la inmunización del talento humano perteneciente a la etapa 1 que se desempeña en municipios no capitales o que no pertenecen a áreas metropolitana; 4.648 para el talento humano que hace parte de la etapa 2 y labora en municipios no capitales o que no pertenecen a áreas metropolitanas; 6.887 para garantizar la segunda dosis a quienes fueron inmunizados mediante la Resolución 195 de 2021; 1.343 para las personas entre 60 y 79 años priorizadas.

Según las cifras de la Gobernación, a la fecha, de las 81.336 dosis en total se han aplicado 51.916, es decir, el departamento va en un 79,98% de aplicación.

El único municipio que está en rojo en el semáforo de la vacunación es Puerto Wilches que va en un 39,89% y solo ha aplicado 227 de las 569 que llegaron.

"Las provincias Comunera, Guanentá, Soto Norte y Vélez reportan todos sus municipios en verde, según la semaforización, mientras que, García Rovira, Yariguíes y Metropolitana aún presentan municipios en amarillo", dijo el gobierno departamental.