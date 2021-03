Antioquia lanza una alerta por aumento acelerado de casos de Covid-19

Bastante preocupada se mostró la gobernación de Antioquia con las cifras de contagio que ha registrado el departamento en la última semana con un aumento gradual, este viernes nuevamente y como no lo habia hecho en las últimas ocho semanas superó la cifra de los mil, hoy son 1.007 positivos.

El gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, explicó que no solo los casos de contagio han aumentado, sino también la ocupación de camas UCI que hoy está cerca del 74% lo que el gobierno calificó como una cifra preocupante y elevó una alerta a la ciudadanía e invitó a autocuidado y no bajar la guardia por lo que no se descarta tomar nuevas medidas restrictivas.

“Muy seguramente martes o miércoles de la semana entrante martes o miércoles de la semana entrante, de acuerdo a la evolución de los casos vamos a valorar si es necesario tomar medidas restrictivas fundamentalmente para Semana Santa”, recalcó el mandatario encargado.

El funcionario también dijo que el porcentaje alto de ocupación de UCI se debe a que disminuyeron la cantidad de camas en los últimos días, en momentos más crítico se llegó a tener 1.290 unidades activadas, hoy Antioquia tiene 1.174.