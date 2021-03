Cierres nocturnos en vía de La Línea lleva a trancones en la ruta de Letras

Tras una semana de cierres nocturnos en la vía de La Línea, los transportadores que principalmente recorren el centro del país señalan que son largas filas de espera las que deben hacer, lo que ha incrementado en cinco o seis horas sus recorridos y la opción de la vía alterna, no solo les genera otros costos, sino que debido al alto volumen de vehículos presenta trancones llevando también a tiempos de espera prolongados.

“Creemos que están haciendo unas obras para mejoras en la misma ruta, pero esperamos que no sea muy prolongado porque realmente nos afecta y los fletes no se ajustan, no nos cancelan lo que debe ser por el tiempo y la cantidad de obstáculos que tenemos”, indicó Jorge Ignacio García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores.

Indicó que en lo que va del año el estatuto de costos no ha sido ajustado por lo que una vez más advierten que están trabajando a pérdida y piden que por lo menos sean evaluados los valores en los peajes en estos trayectos, entre ellos el del sector de La Pintada.

Esperan que se cumpla con la reactivación señalada para el 26 de marzo, aunque de acuerdo con lo que les han comunicado, son más las obras a realizar y podrían durada hasta dos meses.

