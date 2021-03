Mujer fue agredida por un hombre con ladrillos y arma blanca

Este hecho ocurrió en el barrio Tintal en la localidad Kennedy cuando Julie Alexandra Ruiz, estaba compartiendo con unas amigas en este sector de la ciudad. De la nada llegó Pedro Riapira un hombre que era un conocido de la víctima, pero quién la estaba pretendiendo y por no ponerle atención este sujeto la atacó.

"Yo nunca he tenido una relación con él, solo me pretendía pero yo nunca le hice caso. Como vivimos en el mismo barrio a veces nos encontrábamos, pero una vez en una reunión él estaba allí porque teníamos amigos en común... esa noche él me robo mi celular y desde ese momento yo ya empecé con los problemas con él, pero yo nunca denuncie por miedo", dijo

Agrego Julieth.

"Mucho tiempo después, esa noche, el llegó hasta el lugar donde yo estaba con unas amigas hablando y me dijo que si quería un cerveza yo le dije que no, y me empezó a insultar que por qué no le recibía el trago que yo quién me creía, en ese momento él me dijo 'tranquila yo ya se como dañarla' cuando de un momento para otro sacaron un cuchillo y como no me pudo hacer nada, me empezó a tirar unos ladrillos a la cara, tengo una fractura en la órbita del ojo, cuando fui a urgencias me cosieron internamente 7 puntos y externos 15 puntos", aseguró.

Actualmente Julieth se sigue recuperando de las heridas en su hogar y espera que pronto las autoridades puedan capturar a este hombre.