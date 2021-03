Joven asesinado por ver un atraco en Cartagena iba a ser policía

Solo 22 años y una vida llena de sueños, tenía Juan Miguel Martínez Méndez, el joven que murió en un centro asistencial luego de recibir un disparo en el cuello. Su único error, fue presenciar el atraco que un realizaba en el barrio República del Caribe, en Cartagena.

Por la actuación de un violento, atrás quedó la alegría de sus familiares por haber pasado en la Policía Nacional. 'Juanmi', como cariñosamente lo llamaban sus allegados, estaba a solo algunos trámites de iniciar su curso como patrullero en Barranquilla.

"A nuestra casa llegaron varias personas angustiadas a decirnos que si nosotros hacíamos algo el presunto culpable iba a tirar una granada; yo no voy a hacer nada, así no quiero una justicia. Mucha gente apunta a esa persona pero no tenemos pruebas, si es así tiene que pagar", expresó Óscar Martínez, padre del fallecido.

Mientras tanto, con mucho dolor e impotencia, familiares de Juan Miguel lloran su partida en el barrio Petare, y exigen resultados a las autoridades para que el homicida vaya a la cárcel.