Dos días consecutivos sin muertes por COVID -19 en Barranca

Desde el domingo 14 de marzo, el Ministerio de salud no reporta muertes a causa del COVID -19 en Barrancabermeja. Según las cifras de la Secretaría de salud de este municipio, en un 95,6% está la cifra de recuperados del coronavirus, y ayer, 16 de marzo, tan solo se registraron 6 contagios.

Luis Fernando Castro, jefe de esta cartera, invita a toda la población adulta mayor de 80 años a que se vayan a vacunar en los puestos que hay en el puerto petrolero.

"Los lugares son en la ESE de Barrancabermeja, de 7:00 a.m, a 6:00 p.m. la clínica del Magdalena, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m, en jornada continua: En el Hospital Regional del Magdalena Medio, 7:00 a.m a 7:00 p.m, en Cajasán ips de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y Sinergia, tercer piso, en el c.c San Silvestre de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.", dijo Castro.

Desde que el virus llegó a Santander, Barrancabermeja tiene actualmente 14. 315 contagiados, de los cuales, 13, 393 se recuperaron y lamentablemente, 450 perdieron la batalla contra el covid, 19.