Concejo en Cúcuta pide modificar pico y placa a vehículos venezolanos

Las diferentes restricciones que se mantienen en la ciudad de Cúcuta para evitar el colapso de la movilidad se aplican a todos los vehículos que circulan en la ciudad, sean de origen extranjero o nacionales.



Sin embargo los vehículos venezolanos poseen una restricción diaria en toda la ciudad a pesar de estar pagando un tributo a la alcaldía de Cúcuta.



Alejandro Castellanos concejal de la ciudad, le dijo a Caracol Radio que se debe buscar una igualdad para estos propietarios que también están pagando un impuesto de internación y que utilizan sus vehículos para transportarse en los diferentes barrios de la ciudad.



“Los carros venezolanos están pagando en cierta forma un impuesto y subió, es un rodamiento que cancelan por estar en la ciudad y a los conductores de estos les están dando un trato como si no pagaran nada y se aplica un pico y placa, está bien que no pueden ingresar al centro de la ciudad pero se les prohíbe que no circulen por todo el municipio, porque para mí es algo ilógico un vehículo no puede obstaculizar en el anillo vial, Atalaya o Belén, estas personas que tienen los vehículos venezolanos se le deben dar un buen trato porque ellos están pagando un tributo al municipio”, dijo el concejal.



Por ahora la administración municipal no ha dado respuesta a esta petición, que según el concejal se ha realizado desde el año anterior.

