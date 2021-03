Estas son las medidas y restricciones en Bogotá por Semana Santa

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reunió con el arzobispo de Bogotá monseñor Luis José Rueda para lograr llegar a un acuerdo de las medidas de Semana Santa en la capital del país por la coyuntura del COVID-19.

"La primera decisión que se adoptó consiste en conservar todas las medidas de bioseguridad dentro de las celebraciones religiosas con el fin de cuidar la vida y la salud de quienes participen de las liturgias programadas por la iglesia católica", dice la Alcaldía de Bogotá.

Asimismo, se confirmó que Iglesias y demás centros religiosos funcionarán por turnos y con el aforo permitido para evitar aglomeraciones, por lo que tendrán más horarios y programaciones.

Finalmente, no habrá procesiones presenciales en la capital: "no se realizarán procesiones, no habrá lavatorio de los pies ni visita a los monumentos el día jueves santo; tampoco el tradicional Viacrucis con participación de los fieles", explicó la Alcaldía.