Mujer fue atracada 2 veces en menos de una semana por los mismos ladrones

Esta historia seguramente le ha pasado a muchos ciudadanos en Bogotá; una mujer llamada Yeimi Navarrete fue víctima de dos robos en el barrio Quirigua, en Engativá, en una misma semana por los mismos delincuentes.

Según contó la mujer, el primer robo ocurrió cuando salía de su casa rumbo a su trabajo y fue abordada por tres hombres que venían en bicicleta, la apuntaron con armas de fuego y la despojaron de su celular.

Le puede interesar:

Tras el robo, la mujer se resignó y compró otro móvil para no quedar incomunicada, con tan mala suerte que fue atracada nuevamente por estos hombres y en el mismo punto.

“Me compré un nuevo celular y me volvieron a abordar dos hombres en cicla, me apuntaron con un arma de fuego y me robaron el celular. En este segundo robo yo me resistí y les dije que ellos ya me habían robado y ante mi negativa, uno de ellos me empezó a tocar abusivamente hasta que encontró el dispositivo debajo de mi blusa y emprendieron la huida”, contó la chica a Caracol Radio.

Yeimi contó que ese mismo día se acercó al CAI del Quirigua para poner la denuncia y que le dijeron que “debía ir en el momento del robo o si no, no valía” y agregó que los hombres que la robaron aparecen en diferentes panfletos pegados en diferentes locales comerciales porque ella no ha sido la única víctima.