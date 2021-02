Bogotá: Hombre perdió un testículo tras recibir brutal golpiza de policías

La denuncia la hace una familia que vive en el barrio Divino Niño de la localidad de Bosa, según contaron, Cristian Romero de 28 años estaba tomándose unos tragos, al parecer de licor adulterado, el hombre perdió la consciencia, salió a la calle y comenzó a romper bolsas de basura, echándose los residuos encima, también rompió vidrios de viviendas de sus vecinos en medio de la laguna mental que le provocó el licor.

Los vecinos de inmediato llamaron a la policía para que controlara a esta persona, llegaron uniformados del CAI de Bosa Libertad, esposaron al hombre pero el procedimiento comenzó a tornarse violento.

"A él lo esposan y le estiran las manos, eso le desencaja un hombro, luego lo tiran de cabeza a la patrulla, nosotros nos vamos detrás y cuando llegamos al CAI, lo vemos desnudo, brutalmente golpeado, todo hinchado, estaba inconsciente y le echaban agua fría para despertarlo", Ana María Ospina, esposa de Cristian.

"En el hospital vieron los moretones que yo tenía en todo el cuerpo, el médico que dijo que me estallaron un testículo de los golpes que me propinaron, estoy muy afectado psicológicamente por esto, como hombre me siento mal, no sé si podré volver a tener hijos", agregó Cristian Romero.

Este hombre vive con su esposa y sus dos hijos pequeños, es quien lleva el sustento a su hogar trabajando como vendedor ambulante de tintos y jugo de naranja.

"Queremos que se haga justicia, si bien mi esposo cometió un error no era para que fuera golpeado de esa manera, además, si yo no voy con mi mamá al CAI, lo hubieran matado, nos lo entregan muerto", aseguró Ana María.

La denuncia por esta golpiza ya está en manos de la Fiscalía, la Policía, por su parte, indicó que ya se inició una investigación interna por estos hechos para establecer si en efecto hubo exceso de la fuerza en este procedimiento policial.